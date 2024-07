czytaj dalej

Brytyjczycy głosowali za zmianami, historyczna porażka Partii Konserwatywnej - tak komentowane są sondażowe wyniki wyborów do Izby Gmin w Wielkiej Brytanii. Centrolewicowa Partia Pracy jest na dobrej drodze do zdobycia 410 z 650 mandatów w brytyjskim parlamencie. To zdumiewające odwrócenie losu sprzed pięciu lat, kiedy ugrupowanie to osiągnęło najgorszy wynik od 1935 roku.