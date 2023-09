Od roku wyzywał, kopał, dusił, na koniec wziął nóż. 18-latek w areszcie za znęcanie się nad rodzicami

czytaj dalej

Politycy odnieśli się do kolejnych wątków pojawiających się wokół afery wizowej. - Polacy mają prawo wiedzieć i mają prawo oczekiwać jeszcze przed wyborami skali tego procederu, ale też znać nazwiska tych wszystkich polityków PiS-u, którzy w tej aferze uczestniczyli, którzy tworzyli system zgody na korupcję, łapówki, na handlowanie polskim bezpieczeństwem - mówił na konferencji sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński. Zdaniem Jacka Protasiewicza (PSL) PiS "próbuję chować pod dywan" tę aferę, ponieważ "pokazuje ona bardzo złą prawdę o tych rządach". Poseł PiS Piotr Polak mówił z kolei, że "ci, co przyjeżdżają legalnie, pracują, to są osoby, które są potrzebne w Polsce".