Turyści znaleźli w wąwozie zakrwawionego rowerzystę. Nie pamiętał, co się stało

Dwoje turystów, spacerując ścieżką w Wąwozie Myśliborskim (Dolnośląskie), natknęło się na leżącego na ziemi rowerzystę. Młody mężczyzna najprawdopodobniej miał wypadek, ale nie pamiętał, co się wydarzyło. Dostęp do rannego był mocno utrudniony. Ratownicy, strażacy i policjanci na zmianę nieśli go na polanę, gdzie czekał śmigłowiec LPR.