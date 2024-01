Wjechał tuż przed nadjeżdżający pociąg. Kierowca wyskoczył w ostatniej chwili, maszynista ranny

czytaj dalej

Przebywający w Polsce 13-latek wysłał do uczniów swojej klasy w Irlandii zdjęcia pistoletu trzymanego w dłoni oraz wiadomość, która sugerowała, że może dojść do strzelaniny. W sprawę zaangażował się Interpol. Do chłopaka dotarli policjanci z powiatu wejherowskiego (woj. pomorskie).