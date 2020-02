Poprzewracane ule, zmrożone pszczoły. Mogą nie dożyć do wiosny

Poniedziałkowa wizyta pana Pawła w pasiece nie należała jednak do przyjemnych. - Na miejscu zastałem powywracane ule. Nie jestem do końca pewien, jak do tego doszło, ale wiele wskazuje na to, że ktoś to zrobił celowo. Tydzień wcześniej ktoś porozcinał pasy, którymi zabezpieczyłem inne ule. Teraz to. Owszem, w ostatnim czasie mocno wiało, ale w pasiece stoi więcej uli o mniej stabilnych konstrukcjach, albo bardziej narażonych na silne podmuchy, niż te poprzewracane - opowiada pszczelarz Paweł Gepert.