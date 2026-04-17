Wrocław Zebrał siedem dożywotnich zakazów. Dostał ósmy i trafi do więzienia

W środę, 15 kwietnia, po godzinie 14 policjanci ruchu drogowego wałbrzyskiej komendy otrzymali informację o kolizji drogowej na terenie stacji paliw na Piaskowej Górze. Uczestnicy zdarzenia nie potrzebowali pomocy medycznej, ale nie potrafili się dogadać.

"Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że sprawcą kolizji jest 48-latek. Do tego niegroźnego zdarzenia doszło poza drogą publiczną, ukarali mężczyznę mandatem karnym w kwocie 100 złotych i ośmioma punktami. Wyszło też na jaw, że mężczyzna - między innymi jeżdżąc bez uprawnień - od 2017 roku zebrał już siedem sądowych dożywotnich zakazów kierowania pojazdami" - przekazuje w komunikacie asp. szt. Monika Kaleta z policji w Wałbrzychu.

Po kolizji dostał ósmy dożywotni zakaz prowadzenia aut i ma w więzieniu spędzić 1,5 roku

1,5 roku więzienia i ósmy zakaz

W piątek, 17 kwietnia, rano usłyszał zarzut i został doprowadzony do sądu w trybie przyspieszonym. Wyrok to 1,5 roku więzienia, grzywna w kwocie pięciu tysięcy złotych, nakaz wpłaty 10 tysięcy złotych na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej oraz ósmy już dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

