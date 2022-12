Zastępca komendanta policji odwołany. Jego syn miał pobić młodą kobietę

"Z naszych informacji wynika, że 7 grudnia Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu odwołał z funkcji zastępcy komendanta miejskiego policji w Wałbrzychu podinsp. Arkadiusza Wojnowskiego. Wojnowski miał pod sobą pion prewencji. Ma mieć to związek z pobiciem młodej kobiety przez syna Wojnowskiego. Ofiara ma obrażenia twarzoczaszki. Jest pod opieką psychologa. Do zdarzenia miało dojść kilka tygodni temu pod jednym z klubów na Piaskowej Górze" - czytamy we wpisie na Facebooku.