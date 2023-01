Odnaleziono ciało 84-letniego turysty z Niemiec, który zgubił się w parku przy Zamku Książ

W jednym ze strumieni w pobliżu Świebodzic (Dolnośląskie), na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego, we wtorek odnaleziono ciało 84-letniego mężczyzny. Turysta w niedzielę odłączył się od wycieczki i zaginął. Prawie dwie doby trwały jego poszukiwania.

Oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu komisarz Marcin Świeży poinformował we wtorek, że przed południem pracownik leśny odnalazł ciało mężczyzny.

Zwłoki w strumieniu

- Ciało znajdowało się w terenie bagnistym. Poszukiwany mężczyzna leżał twarzą w strumieniu. To zalesiony rejon znajdujący się na granicy Świebodzic i Wałbrzycha. Na miejscu pracuje teraz ekipa dochodzeniowo-śledcza, ale z pierwszych oględzin nie wynika, by do śmierci mogły się przyczynić osoby trzecie - powiedział policjant.