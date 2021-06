Zajechał drogę, wysiadł i wybił szybę kijem golfowym. Agresywny kierowca stanie przed sądem

Do zdarzenia doszło 9 kwietnia w Wałbrzychu (data widoczna na filmie jest nieprawidłowo ustawiona). Na nagraniu z kamerki samochodowej - opublikowanym przez portal piracidrogowi.pl - widać, jak czerwone renault wyprzedza kierowcę niebieskiego audi, zajeżdża mu drogę i zatrzymuje się. Następnie mężczyzna wychodzi z renault, chwyta za metalowy kij i uderza nim w boczną szybę samochodu, który zablokował . Szkło rozbija się w drobny mak, a agresywny kierowca wsiada do swojego pojazdu i odjeżdża.

Zgłoszenie w tej sprawie trafiło na policję. Sprawca przez kilka dni ukrywał się przed organami ścigania. Po zatrzymaniu trafił przed oblicze prokuratora i usłyszał zarzuty. Podejrzany przyznał się do winy. Objęty dozorem policji i z zakazem zbliżania się do pokrzywdzonego, Grzegorz M. czekał na efekty prokuratorskiego śledztwa.

Poczytalny

32-latek próbował wytłumaczyć śledczym swoje postępowanie. Według jego relacji - jak mówi nam prokuratura - wcześniej kierowca audi zmusił go do nagłego hamowania, co wyprowadziło go z równowagi. A niecodzienne okoliczności zdarzenia - błahy powód, nagły wybuch agresji, czy wożenie w aucie kija golfowego - podpowiadały śledczym, aby uważnie zbadać stan zdrowia psychicznego Grzegorza M.

- Nie kwestionujemy, że na drodze miało miejsce coś, co zmusiło Grzegorza M. do gwałtownego manewru. Jednak zatrzymanie ruchu tylko po to, aby w swój specyficzny sposób wyrazić dezaprobatę jest czymś niespotykanym - podkreśla Marcin Witkowski, szef Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu. I dodaje: - Mężczyzna został przebadany przez biegłych, którzy jednak nie stwierdzili, aby miał on zmniejszoną zdolność do kierowania swoim postępowaniem. Według psychiatrów mężczyzna jest poczytalny.