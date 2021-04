Zajechał drogę, kijem wybił szybę w aucie. Agresywny kierowca kilka dni się ukrywał

Policjanci z Wałbrzycha (województwo dolnośląskie) zatrzymali 32-letniego kierowcę, który na jednej z ulic miasta chwycił za metalowy kij i wybił nim szybę w aucie innego kierowcy. Jego zachowanie zarejestrowała kamera samochodowa. Mężczyzna usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

Do zdarzenia doszło 9 kwietnia w Wałbrzychu (data na nagraniu jest nieprawidłowo ustawiona – red.). Na nagraniu z kamerki samochodowej - opublikowanym przez portal piracidrogowi.pl - widać, jak czerwone renault wyprzedza kierowcę niebieskiego audi, zajeżdża mu drogę i zatrzymuje się. Nie wiadomo, co stało się wcześniej i co wyprowadziło z równowagi kierowcę czerwonego auta. Jednak wiadomo, że mężczyzna nie trzymał nerwów na wodzy. Na nagraniu widać jak wychodzi ze swojego auta i za pomocą metalowego kija uderza w szybę samochodu, który zablokował. Szyba rozbija się w drobny mak. A agresywny kierowca wsiada do swojego pojazdu i odjeżdża. OGLĄDAJ TELEWIZJĘ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>