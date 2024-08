Zabrał 24-latka do pracy za granicę, a ten ukradł mu auto i włamał się do mieszkania

49-letni mieszkaniec powiatu wałbrzyskiego (woj. dolnośląskie) mocno pożałował po tym, jak zabrał 24-latka do pracy w Niemczech. Po kilku dniach młodszy kolega ukradł mu samochód, wrócił do Polski, a następnie włamał się do jego mieszkania. Jakby tego było mało później również groził mężczyźnie, a kiedy został zatrzymany, miał przy sobie amfetaminę.