Z półek znikały butelki z olejem i elektryczne szczoteczki do zębów. 22-latek przyznał się do kradzieży

Policjanci z Wałbrzycha (Dolnośląskie) po krótkim pościgu zatrzymali 22-latka, który chwilę wcześniej miał okraść jeden ze sklepów. Jak ustalili policjanci, wyniósł kilka butelek z olejem roślinnym i to nie po raz pierwszy. Łącznie jest podejrzany o kradzież kilkudziesięciu butelek z olejem i czterech elektrycznych szczoteczek do zębów z innego sklepu. Przyznał się do stawianych mu zarzutów.