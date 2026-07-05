Po 35 latach zakwitła wyjątkowa agawa. W palmiarni musieli zdemontować dach
Dwie agawy amerykańskie rosnące od około 35 lat w Palmiarni Wałbrzych zaczęły kwitnąć. To wyjątkowe wydarzenie, ponieważ gatunek ten kwitnie tylko raz w życiu, po czym stopniowo zamiera.
"Po dziesięcioleciach cierpliwego gromadzenia zapasów energii rośliny wypuściły potężne pędy kwiatostanowe, które w naturalnych warunkach mogą osiągać nawet 14 metrów wysokości" - informuje Palmiarnia Wałbrzych.
Ze względu na szybki wzrost kwiatostanów pracownicy obiektu musieli częściowo zdemontować dach szklarni, aby zapewnić roślinom odpowiednią przestrzeń.
Agawy rozpoczęły swój jedyny pokaz
"Agawa amerykańska jest rośliną monokarpiczną. Oznacza to, że kwitnie tylko jeden raz w swoim życiu. Przez wiele lat magazynuje wodę i substancje odżywcze w mięsistych liściach, by podczas jednego spektakularnego sezonu przeznaczyć zgromadzone zasoby na wytworzenie ogromnego kwiatostanu i tysięcy kwiatów" - opisują pracownicy palmiarni.
W zależności od warunków uprawy, kwitnienie następuje zwykle po 10-40 latach. W przypadku wałbrzyskich okazów trwało to około 35 lat.
Pracownicy palmiarni podkreślają, że jest to rzadkie zjawisko, którego przez najbliższe lata może już nie być okazji zobaczyć. Kwitnące agawy można obecnie oglądać podczas zwiedzania obiektu.