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Wrocław

Po 35 latach zakwitła wyjątkowa agawa. W palmiarni musieli zdemontować dach

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Agawy przebiły dach szklarni w Wałbrzychu
Po 35 latach amerykańskie agawy doczekały się kwitnienia w Palmiarni Wałbrzych
Źródło wideo: Palmiarnia Wałbrzych
Źródło zdj. gł.: Palmiarnia Wałbrzych
Po 35 latach oczekiwania dwie agawy amerykańskie w Palmiarni Wałbrzych zakwitły po raz pierwszy i jedyny w swoim życiu. Rośliny wypuściły olbrzymie kwiatostany, a ich dalszy wzrost wymagał częściowego demontażu szklanego dachu.

Dwie agawy amerykańskie rosnące od około 35 lat w Palmiarni Wałbrzych zaczęły kwitnąć. To wyjątkowe wydarzenie, ponieważ gatunek ten kwitnie tylko raz w życiu, po czym stopniowo zamiera.

"Po dziesięcioleciach cierpliwego gromadzenia zapasów energii rośliny wypuściły potężne pędy kwiatostanowe, które w naturalnych warunkach mogą osiągać nawet 14 metrów wysokości" - informuje Palmiarnia Wałbrzych.

Ze względu na szybki wzrost kwiatostanów pracownicy obiektu musieli częściowo zdemontować dach szklarni, aby zapewnić roślinom odpowiednią przestrzeń.

Agawy przebiły dach szklarni w Wałbrzychu
Agawy przebiły dach szklarni w Wałbrzychu
Źródło zdjęcia: Palmiarnia Wałbrzych

Agawy rozpoczęły swój jedyny pokaz

"Agawa amerykańska jest rośliną monokarpiczną. Oznacza to, że kwitnie tylko jeden raz w swoim życiu. Przez wiele lat magazynuje wodę i substancje odżywcze w mięsistych liściach, by podczas jednego spektakularnego sezonu przeznaczyć zgromadzone zasoby na wytworzenie ogromnego kwiatostanu i tysięcy kwiatów" - opisują pracownicy palmiarni.

Agawy zakwitły po 35 latach
Agawy zakwitły po 35 latach
Źródło zdjęcia: Palmiarnia Wałbrzych

W zależności od warunków uprawy, kwitnienie następuje zwykle po 10-40 latach. W przypadku wałbrzyskich okazów trwało to około 35 lat.

Pracownicy palmiarni podkreślają, że jest to rzadkie zjawisko, którego przez najbliższe lata może już nie być okazji zobaczyć. Kwitnące agawy można obecnie oglądać podczas zwiedzania obiektu.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Wałbrzychdolnośląskie
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
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