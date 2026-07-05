Wrocław Po 35 latach zakwitła wyjątkowa agawa. W palmiarni musieli zdemontować dach Oprac. Svitlana Kucherenko |

Po 35 latach amerykańskie agawy doczekały się kwitnienia w Palmiarni Wałbrzych Źródło wideo: Palmiarnia Wałbrzych Źródło zdj. gł.: Palmiarnia Wałbrzych

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Dwie agawy amerykańskie rosnące od około 35 lat w Palmiarni Wałbrzych zaczęły kwitnąć. To wyjątkowe wydarzenie, ponieważ gatunek ten kwitnie tylko raz w życiu, po czym stopniowo zamiera.

"Po dziesięcioleciach cierpliwego gromadzenia zapasów energii rośliny wypuściły potężne pędy kwiatostanowe, które w naturalnych warunkach mogą osiągać nawet 14 metrów wysokości" - informuje Palmiarnia Wałbrzych.

Ze względu na szybki wzrost kwiatostanów pracownicy obiektu musieli częściowo zdemontować dach szklarni, aby zapewnić roślinom odpowiednią przestrzeń.

Agawy przebiły dach szklarni w Wałbrzychu Źródło zdjęcia: Palmiarnia Wałbrzych

Agawy rozpoczęły swój jedyny pokaz

"Agawa amerykańska jest rośliną monokarpiczną. Oznacza to, że kwitnie tylko jeden raz w swoim życiu. Przez wiele lat magazynuje wodę i substancje odżywcze w mięsistych liściach, by podczas jednego spektakularnego sezonu przeznaczyć zgromadzone zasoby na wytworzenie ogromnego kwiatostanu i tysięcy kwiatów" - opisują pracownicy palmiarni.

Agawy zakwitły po 35 latach Źródło zdjęcia: Palmiarnia Wałbrzych

W zależności od warunków uprawy, kwitnienie następuje zwykle po 10-40 latach. W przypadku wałbrzyskich okazów trwało to około 35 lat.

Pracownicy palmiarni podkreślają, że jest to rzadkie zjawisko, którego przez najbliższe lata może już nie być okazji zobaczyć. Kwitnące agawy można obecnie oglądać podczas zwiedzania obiektu.

OGLĄDAJ: Najnowsze wydanie "Loży prasowej"