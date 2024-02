Ukradli zdalnie sterowany samochodzik. Policja zatrzymała dwóch 17-latków

czytaj dalej

W środę zostanie złożony projekt Trzeciej Drogi w sprawie aborcji - zapowiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Pytany o napięcia, jakie sprawa aborcji wywołuje w koalicji rządzącej Hołownia odparł, że "to jest dojrzały związek". - W dojrzałym związku zdarzają się różne spory, ostre słowa. Siłą dojrzałych związków jest to, żeby powiedziawszy sobie, co się na swój temat myśli, załatwiać później ważne dla ludzi, a nie dla naszych emocji i sprawy - stwierdził Hołownia.