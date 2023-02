Trzy nastolatki zaatakowały rówieśnika. Policja: biły po całym ciele, uderzyły butelką w głowę i ukradły telefon

Policja przekazuje informacje o "dwóch zdarzeniach w krótkich odstępach czasu", do których doszło 17 lutego w wałbrzyskiej dzielnicy Sobięcin. Tamtego dnia 16-letni chłopak miał zostać zaatakowany w rejonie galerii handlowej znajdującej się przy ulicy 1 Maja. Zawiadomienie o zdarzeniu wpłynęło jednak dopiero dzień później.

- Z informacji uzyskanych od pokrzywdzonego policjanci usłyszeli, że najpierw pomiędzy nim, a trzema młodymi dziewczynami doszło do przepychanki słownej i szarpaniny. Następnie nastolatki zaatakowały go, bijąc po całym ciele. Młody wałbrzyszanin zdołał się obronić i uciekł. Agresywne młode kobiety nie dały za wygraną i ostatecznie podążyły za nim na pobliski przystanek, gdzie ponownie go pobiły. Wtedy 16-latek został trafiony w głowę szklaną butelką. Napastniczki ukradły mu telefon komórkowy - przekazuje Marcin Świeży, rzecznik policji w Wałbrzychu.