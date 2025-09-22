Siedmiolatka pogryziona przez psa. Zwierzę wyszło ze schroniska z opiekunem

Pies zaatakował dziewczynkę. Schronisko zapowiada zmiany Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło 10 września około godziny 15 na jednej z łąk w pobliżu ulicy Łokietka, nieopodal schroniska dla bezdomnych zwierząt. Siedmioletnia Zuzia, która wróciła właśnie ze szkoły, bawiła się z koleżankami na trawie, gdy została zaatakowana przez psa wyprowadzanego na spacer przez wolontariusza schroniska. Zwierzę nie miało kagańca, a opiekun stracił nad nim kontrolę.

– Z okna widzieliśmy dzieci, nagle usłyszeliśmy krzyk: "Mamo, tato, ratunku!". Pies przewrócił córkę, uderzył głową, a potem zaczął ją tarmosić przez ubrania – relacjonuje pani Anna, matka dziewczynki.

Zuzia doznała licznych ran klatki piersiowej oraz obrażeń ramienia, które wymagały szycia. Rodzice natychmiast pojechali z córką na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Wałbrzychu, a następnego dnia do Wrocławia na szczepienia przeciwko wściekliźnie i tężcowi.

Siedmioletnia Zuzia z poważnymi obrażeniami po ataku psa Źródło: Archiwum prywatne

Według relacji matki, pies o imieniu Bombel był wcześniej maltretowany - bity młotkiem po głowie - i powinien być wyprowadzany wyłącznie w kagańcu. Kobieta, która wcześniej pracowała w schronisku, znała historię zwierzęcia i była zszokowana brakiem odpowiednich zabezpieczeń.

- Nie mam pretensji do psa, bo to zwierzę skrzywdzone przez człowieka. Ale moja córka też została skrzywdzona, a osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w schronisku powinny ponieść konsekwencje - mówi pani Anna.

Schronisko wprowadza zmiany

Schronisko potwierdza, że pies był wyprowadzany przez wolontariusza, który wcześniej wielokrotnie wychodził z Bomblem na spacery. - Niestety, w trakcie spaceru doszło do tego bardzo przykrego wydarzenia. Wolontariusz w pewnym momencie stracił panowanie nad psem, nie zauważył grupy dzieci, która niedaleko się bawiła, w wyniku czego pies pogryzł jedną z tych dziewczynek. Bardzo przykra sytuacja przede wszystkim dla dziecka, dla rodziców, dla nas, jako dla schroniska także - relacjonuje Michał Niewiadomski, kierownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wałbrzychu.

Po tym zdarzeniu dyrekcja schroniska zapowiada zmiany. - Po tym incydencie wprowadziliśmy dodatkowe mechanizmy zabezpieczające wyprowadzania takich psów na spacery. Jesteśmy na bieżąco w kontakcie z rodzicami dziecka, aby monitorować stan pogryzionej dziewczynki, aby się także umówić w sprawie zadośćuczynienia za powstałe krzywdy - dodaje dyrektor schroniska.

Sprawę bada policja

Sprawą zajmuje się również wałbrzyska policja. Policjanci przyjechali do szpitala, gdzie akurat przebywała dziewczynka. Rodzina Zuzi przekazała jej dokumentację fotograficzną obrażeń.

Dziecko zaatakowane przez psa podczas spaceru w Wałbrzychu Źródło: tvn24

- Czekamy na opinię biegłego, który określi, jakie obrażenia odniosła dziewczynka - czy jest to lekki, średni czy ciężki uszczerbek na zdrowiu. Dopiero wtedy będziemy mogli ewentualnie postawić temu mężczyźnie zarzut z artykułu 160 Kodeksu karnego, czyli narażenie innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia – mówi kom. Marcin Świeży, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

Rodzina siedmiolatki zawiadomiła również inspekcję weterynaryjną.