"Tak dużego znaleziska nie było od co najmniej 100 lat". W okolicach Wałbrzycha znaleziono garnek monet

Kiedy 7 kwietnia do wałbrzyskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków wpłynęło zgłoszenie dotyczące znalezienia zabytkowych monet, pewnie nikt nie spodziewał się, że będzie to prawdziwy skarb. Osoba zgłaszająca przekazała, że dzbanek z wiekowym bilonem znalazł jej pies podczas spaceru. Kolejnego dnia we wskazane miejsce udali się inspektor z WUOZ oraz ekipa archeologów z Uniwersytetu Wrocławskiego aby dokonać oględzin przedmiotów oraz miejsca ich znalezienia.