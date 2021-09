Niedawno potężne kolejki do szczepienia przeciwko COVID-19. Teraz pustki

Jeszcze niedawno przed budynkiem Starej Kopalni w Wałbrzychu (Dolnośląskie) ustawiały się długie kolejki osób chętnych do zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Jednak w ostatnich tygodniach zainteresowanie szczepionkami drastycznie zmalało.

W styczniu władze Wałbrzycha zorganizowały w Starej Kopalni największy punkt szczepień masowych w mieście. Kilka miesięcy temu, w szczycie zainteresowania, w kolejkach przed budynkiem ustawiały się setki osób chętnych do zaszczepienia. Zarówno wałbrzyszan, jak i przyjezdnych z całej Polski .

Spadek zainteresowania. Punkt ogranicza działalność

Teraz nie sposób uświadczyć tu takiego widoku. Od wakacji liczba chętnych systematycznie spada. W lipcu podjęto decyzję o zawężeniu działania punktu szczepień tylko do jednej hali w Starej Kopalni.

Teraz ten punkt szczepień ogranicza również dni działalności. We wrześniu można się tam zaszczepić wyłącznie we wtorki i czwartki.

- Od jakiegoś czasu obserwujemy znacznie mniejsze zainteresowanie szczepieniami. W tej chwili jest to średnio około 150-170 osób przez dwa dni w tygodniu. Mówimy tu o jednym punkcie w Starej Kopalni - podkreśla Sylwia Bielawska, wiceprezydent Wałbrzycha.

I dodaje: - Pamiętajmy jednak, że jeszcze nie tak dawno, zaledwie trzy miesiące temu, ta liczba szczepień to była liczba, którą robił jeden zespół szczepienny. Na pielęgniarki i lekarza przypadało średnio od 170 do 240 szczepień dziennie. To wskazuje na ogromny spadek zainteresowania szczepieniami.