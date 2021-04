Po uwolnieniu "dziczek ruszył w las, nawołując swoją watahę"

Służby o tym, że w studni na terenie Książańskiego Parku Narodowego znajduje się uwięziony warchlak, poinformowali turyści. Do pomocy zwierzęciu ruszyli strażnicy miejscy i strażacy. - Akcja nie była skomplikowana. Strażacy po drabinie zeszli do niego na dół i wyciągnęli przestraszone zwierzę - relacjonuje Tomasz Kwiatkowski z wałbrzyskiej straży pożarnej. Po wyciągnięciu - jak czytamy na facebookowym profilu wałbrzyskich strażaków - "dziczek ruszył w las, nawołując swoją watahę". OGLĄDAJ TELEWIZJĘ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>