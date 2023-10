Kilkadziesiąt uszkodzonych szyb, obok metalowe kulki. Ktoś ostrzelał szkołę

Do zdarzenia doszło w niedzielę 15 października na osiedlu Podzamcze w Wałbrzychu. Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 poinformowała policję, że ktoś ostrzelał placówkę. - Doszło do ostrzelania szkoły, ale nie wiadomo, z jakiego przedmiotu. Może to być proca, albo tak zwany air soft gun. Apelujemy do mieszkańców, którzy mogą mieć jakąkolwiek wiedzę na temat tego, kto użytkuje takie urządzenie na metalowe kulki. Być może przyczyni się to do tego, że zatrzymamy sprawcę i więcej takiego czynu nie popełni - powiedział PAP kom. Marcin Świeży z policji w Wałbrzychu. Wałbrzyska policja poinformowała w piątek, że prowadzi czynności mające na celu wyjaśnienie, kto stoi za ostrzelaniem szkoły.