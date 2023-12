Usłyszał krzyk i zobaczył kobietę biegnącą z dzieckiem na rękach

czytaj dalej

Alex Batty, brytyjski nastolatek, który po sześciu latach od zaginięcia został w ubiegłym tygodniu odnaleziony we Francji, udzielił wywiadu brytyjskiemu tabloidowi The Sun. Przyznał się w nim do sfabrykowania historii na temat rzekomej czterodniowej wędrówki przez Pireneje.