Był poszukiwany. Najpierw ukrył się za suszarką z praniem, później podał się za własnego brata

W piątek (31 marca) policjanci z Wałbrzycha udali się do jednego z mieszkań przy ul. Paderewskiego w Wałbrzychu, gdzie miał ukrywać poszukiwany mężczyzna. Kobieta, która otworzyła im drzwi powiedziała, że od dłuższego czasu nie miała z nim kontaktu.

Nie płacił alimentów, trafi do więzienia

Policjanci nie dali się nabrać. 37-latek był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu za niepłacenie alimentów, który skazał go prawomocnym wyrokiem. Mężczyzna został przewieziony do aresztu śledczego w Świdnicy, a stamtąd do jednego z zakładów karnych.