Samochód był przeładowany, kierowca dostał pięć mandatów na kwotę ponad 6,5 tysiąca złotych

Policja zatrzymała do kontroli samochód dostawczy, który ledwo co jechał obwodnicą Wałbrzycha. Auto było przeładowane o ponad dwie tony. To nie były jedyne wykroczenia kierowcy. W sumie 25-latek otrzymał pięć mandatów na kwotę ponad 6,5 tysiąca złotych oraz 17 punktów karnych.