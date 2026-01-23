Logo strona główna
Wrocław

Niemal 30 litrów płynnej amfetaminy w kanistrach po oleju, 26-latek w areszcie

Blisko 30 litrów narkotyków w kanistrach. Policja zatrzymała kierowcę na A4
Blisko 30 litrów płynnej amfetaminy, z której można było uzyskać aż 120 kilogramów gotowego produktu, było ukrytych w kanistrach. Substancja została znaleziono podczas akcji na autostradzie A4. 26‑latek, który miał przemycić narkotyki z Niemiec, został zatrzymany i trafił do aresztu.

Wałbrzyscy policjanci ustalili, że 26-latek w sobotni poranek miał wjechać do Polski od strony Niemiec samochodem osobowym "ze sporą ilością substancji psychotropowej". Funkcjonariusze zauważyli jego auto na autostradzie A4 i zatrzymali do kontroli na pobliskiej stacji paliw. Do akcji ruszył pies służbowy, który wraz z policjantami przeszukiwał samochód.

Policjanci zatrzymali 26-latka, który miał 30 litrów płynnej amfetaminy w kanistrach po oleju
Policjanci zatrzymali 26-latka, który miał 30 litrów płynnej amfetaminy w kanistrach po oleju
Źródło: KMP w Wałbrzychu

"W bagażniku znajdowały się kanistry. Wśród tych oryginalnych z olejem silnikowym, były jednak te, w których znajdował się jasny płyn, który nie przypominał oryginalnego oleju. Mundurowi zabezpieczyli łącznie 30 litrów płynnej amfetaminy, z której można było wykonać aż 120 kilogramów gotowego produktu do dalszej dystrybucji na czarnym rynku" - informuje Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu.

Blisko 30 litrów narkotyków w kanistrach. Policja zatrzymała kierowcę na A4
Blisko 30 litrów narkotyków w kanistrach. Policja zatrzymała kierowcę na A4
Źródło: KMP w Wałbrzychu

Zarzuty i tymczasowy areszt

Mieszkaniec powiatu wrocławskiego został zatrzymany i usłyszał zarzut dokonania wewnątrzwspólnotowego przewozu z zagranicy do Polski znacznej ilości substancji psychotropowej. Sąd zastosował wobec 26-latka tymczasowy areszt na trzy miesiące. Grozi mu teraz kara nawet do 20 lat więzienia.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań.

30 litrów płynnej amfetaminy w kanistrach po oleju
30 litrów płynnej amfetaminy w kanistrach po oleju
Źródło: KMP w Wałbrzychu
Autorka/Autor: SK/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP w Wałbrzychu

Autostrada A4Województwo dolnośląskieNarkotykiPolicja
