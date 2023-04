14-latek za kierownicą, policjantom pokazał legitymację szkolną. Obok siedział ojciec jako "instruktor jazdy"

czytaj dalej

Warto pośpieszyć się ze złożeniem wniosku o świadczenie 500 plus, bo to zapewni ciągłość wypłat. Osobie, która pobiera 500 plus i złoży wniosek do 30 kwietnia 2023 roku, ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca - przypomina rzecznik Zakładu Paweł Żebrowski.