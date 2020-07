13-latek ukradł samochód sąsiadce. Chwilę później rozbił go na betonowym płocie

Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 10. Chłopiec wsiadł za kierownicę auta i ruszył nim ulicami Sobięcina, jednej z dzielnic Wałbrzycha. Podróż trwała minutę, może dwie. Daleko nie zajechał. Przy skręcie z ulicy 1 Maja w ulicę II Armii coś poszło nie tak. 13-latek uderzył w betonowy płot.

- Po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce udali się policjanci. Po dotarciu na miejsce przecierali oczy ze zdumienia, widząc 13-latka za kierownicą. Ani on, ani nikt inny nie ucierpiał w tym zdarzeniu. Natomiast z powodu zwarcia instalacji zapaliła się komora silnika. Na miejsce zadysponowano straż pożarną. Mogło dojść do tragedii. Chłopiec może mówić o dużym szczęściu - mówi Marcin Świeży, oficer prasowy wałbrzyskiej policji.

Kłopoty nastolatka

Niedługo później funkcjonariusze dowiedzieli się, że rozbity samochód należy do sąsiadki, której mieszkaniem opiekowała się matka 13-latka. W chwili, kiedy kobieta spała, jej syn najpierw wziął klucze do lokalu sąsiadki i już stamtąd zabrał kluczyki do samochodu. Potem wyjechał w miasto.