13-latek miał śmiertelnie ugodzić nożem byłego konkubenta matki

- Prokurator udał się na miejsce zdarzenia. Przeprowadziliśmy oględziny, dokonaliśmy zabezpieczenia śladów. W toku tych czynności ustalono, że najprawdopodobniej sprawcą jest 13-letni chłopiec. (...) Mężczyzna to były konkubent matki chłopca. Była to osoba karana, między innymi za stosowanie przemocy względem matki chłopca - powiedział Marcin Witkowski, prokurator rejonowy w Wałbrzychu.

Chłopiec sam zadzwonił na policję

Sprawa została już przekazana Sądowi Rejonowemu w Wałbrzychu. Z uwagi na młodociany wiek sprawcy dalej to postępowanie będzie prowadził wydział rodzinny. 13-latek trafił w czwartek do Policyjnej Izby Dziecka w Legnicy, w piątek przewieziono go do sądu, gdzie został przesłuchany.