W Karkonoszach w okolicy Białego Jaru zeszła lawina. Ratownicy GOPR przeszukują miejsce

Szlak nieczynny

Szlak do Białego Jaru jest zamknięty do odwołania.

Obowiązywał drugi stopień zagrożenia lawinowego

Tu zeszła największa lawina w historii

Na Słowacji zginęło dwóch wspinaczy

Gigantycznych rozmiarów lawina śnieżna zeszła w miniony weekend ze Żlebu Żandarmerii przecinając drogę do Morskiego Oka powyżej Włosienicy. Zwały śniegu wyłamały las. - Czoło lawiny miało wysokość około 8 do 10 metrów, a jej szerokość to około 100 do 150 metrów – ocenił leśniczy z rejonu ochronnego Morskie Oko.