W Kanale Gliwickim znaleźli ponad 450 kilogramów śniętych ryb. Sztab kryzysowy zdecydował o pilnym rozpoczęciu natleniania wody

Wojewoda opolski Sławomir Kłosowski podczas sztabu kryzysowego w dniu 11 czerwca uzgodnił ze strażą pożarną pilne rozpoczęcie natleniania wody na odcinkach kanału, gdzie stwierdzono najniższy poziom nasycenia tlenem, co mogło być powodem śnięcia ryb - poinformowało w niedzielę Ministerstwo Klimatu i Środowiska. "W przypadku utrzymywania się niekorzystnej sytuacji wojewoda opolski rozważa (...) wprowadzenie zakazu korzystania z wód Kanału Gliwickiego. Ewentualny zakaz nie będzie dotyczył żeglugi na kanale" - przekazał Kłosowski w mediach społecznościowych. Wcześniej w wodach Kanału Gliwickiego znaleziono ponad 450 kilogramów śniętych ryb.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) poinformowało w niedzielę, że wojewoda opolski Sławomir Kłosowski podczas sztabu kryzysowego zwołanego 11 czerwca uzgodnił z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) "pilne" rozpoczęcie natleniania wody na odcinkach kanału, gdzie stwierdzono najniższy poziom nasycenia tlenem, co mogło być przyczyną śnięcia ryb. "Rozważane są dalsze działania zaradcze" - zaznaczono. 10 czerwca MKiŚ poinformowało, że w Kanale Gliwickim zebrano ponad 450 kg śniętych ryb. Stwierdzono wówczas, że prawdopodobną przyczyną jest gwałtowny spadek zawartości tlenu w wodzie. Jak podano, miejscami spadł on do poziomu 45 proc.