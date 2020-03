W całym kraju odwoływane są imprezy masowe

Ze względów bezpieczeństwa, w całej Polsce odwoływane są różnego rodzaju imprezy masowe. Taką rekomendację wydał Główny Inspektor Sanitarny. Do organizatorów imprez zaapelował w poniedziałek również premier Mateusz Morawiecki.

- Chcę bardzo mocno zaapelować do wszystkich organizatorów imprez masowych o to, żeby powstrzymali się od organizacji tych imprez. Właśnie imprezy masowe, według naszych analiz, były jedną z przyczyn szybszego rozprzestrzeniania się wirusa w Niemczech, czy we Włoszech. Mocna rekomendacja do wojewodów i organizatorów, żeby te imprezy masowe były odwoływane - mówił premier w trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej.

Mateusz Morawiecki przypomniał rekomendację Głównego Inspektora Sanitarnego Jarosława Pinkasa, aby odwoływać wszystkie imprezy masowe powyżej 1000 osób.

"Organizacja imprez masowych każdorazowo podlega analizie pod kątem oceny ryzyka celem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego uczestnikom. Decyzje podejmuje wojewoda, który może wystąpić o rekomendacje do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, a w wyjątkowych przypadkach (szczególnie skomplikowane okoliczności) do Głównego Inspektora Sanitarnego" - przypomniał GIS w komunikacie podanym na stronie.

Lista wydarzeń, które odwołano lub przełożono na późniejszy termin.

Województwo dolnośląskie

Stosując się do zaleceń wojewody i GIS, władze Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zadecydowały o wstrzymaniu zaplanowanych wydarzeń - w tym konferencji oraz wyjazdów zagranicznych studentów i pracowników od dnia 9 marca 2020 r. do odwołania. Nie odbędą się między innymi zaplanowana na 13 marca uroczystość promocji doktorskich oraz Dzień Otwarty uczelni.

Z kolei Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu odwołał organizowany co roku na przełomie kwietnia i maja wyścig autostopem z Wrocławia do różnych miast w Europie.

Wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski poinformował w poniedziałek, że wydana przez GIS rekomendacja oznacza odwołanie wszystkich większych imprez kulturalnych w regionie. Z kolei mecze ligowe mają odbywać się bez udziału publiczności.

W ubiegły czwartek także władze Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego z powodu zagrożenia koronawirusem zdecydowały o odwołaniu do 22 marca wszystkich wydarzeń i imprez skupiających powyżej 200 uczestników. Odwołano na przykład tegoroczną X edycję Szalonej Studenckiej Nocy Naukowej, wykład prof. Gérarda Mourou, noblisty w dziedzinie fizyki.

Centrum Kultury Wrocław Zachód anulowało wydarzenia z marca i kwietnia. Wiadomo też, że w najbliższych dniach nie odbędą się aktywności Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy.

Odwołano również XV Olimpiadę Destination Imagination, która miała odbyć się 23-25 marca w Hali Stulecia.

Województwo kujawsko-pomorskie

Rzecznik prezydenta Bydgoszczy Marta Stachowiak poinformowała, że została odwołana impreza Biały Miś. Finał najstarszego turnieju sportowego dla uczniów bydgoskich szkół podstawowych był zaplanowany na 9 marca 2020 roku.

Zmieniono też termin IX Międzynarodowego Sympozjum Alergii na Pokarmy. Sympozjum zamiast 20-21 marca, ma się odbyć 28-29 sierpnia.

Województwo lubuskie

Decyzją prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego Jacka Wójcickiego do 18 marca na terenie miasta są odwołane wszystkie imprezy masowe - koncerty czy spektakle a imprezy sportowe takie jak mecze koszykówki kobiet czy piłki ręcznej mężczyzn odbywają się bez udziału publiczności.

Po ujawnieniu pierwszego przypadku osoby zarażonej koroawirusem, w Zielonej Górze odwołano wszystkie imprezy masowe do 18 marca. Ich pełna lista została zamieszczona na stronie internetowej urzędu miasta.

Nie odbędą się też m.in. Babski Wieczór w Centrum Artystyczno-Kulturalnym w Krośnie Odrzańskim, Stoły Wielkanocne w Sulechowie i wydarzenia Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skwierzynie.

Województwo łódzkie

Rzeczniczka wojewody Dagmara Zalewska poinformowała, że wojewoda Tobiasz Bocheński nie podjął jeszcze decyzji ws. odwołania imprez masowych, ale nie wykluczyła, że może to nastąpić w najbliższym czasie. Wiadomo, że w Atlas Arenie nie odbędą się na pewno XXIII Łódzkie Targi Edukacyjne, które miały rozpocząć się w środę. Imprezę przełożono na późniejszy termin, który wkrótce ma zostać podany.

Wcześniej Uniwersytet Łódzki z powodu koronawirusa odwołał wszystkie zaplanowane do 15 marca uroczystości, imprezy sportowe i konferencje naukowe, a Uniwersytet Medyczny odwołał zaplanowane na 11 marca drzwi otwarte dla kandydatów.

Województwo małopolskie

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik poinformował, że zaplanowany na 17 marca koncert wirtuoza gitary Carlosa Santany nie odbędzie się. Odwołano także konferencję proklimatyczną "Nasze miasto. Nasza planeta. Nasz dom!", która miała się odbyć 13 marca w Centrum Kongresowym ICE Kraków.

Już od kilku dni wiadomo też o kilku innych odwołanych imprezach, takich jak turniej badmintona Polish Open 2020, który miał zostać przeprowadzony w dniach 26-29 marca, zaplanowane na 21 marca VI Dyktando Krakowskie, czy Tydzień Jakości Kształcenia (30 marca-4 kwietnia). Z kolei targi stomatologiczne KRAKDENT przełożono na maj.

Województwo mazowieckie

W Warszawie odwołano galę MocArty 2019 zaplanowaną na 9 marca, a także Cavaliadę - zawody jeździeckie, które w dniach 12-15 marca miały się odbyć na Torwarze. Wstrzymano sprzedaż biletów na eliminacje do Konkursu Chopinowskiego.

Wcześniej zadecydowano o przełożeniu targów Warsaw Motorcycle Show i European Tattoo Show na czerwiec. Taką decyzję podjął zarząd Ptak Warsaw Expo.

Województwo opolskie

We wtorek w Opolu ruszyć miały Targi Edukacyjne EDU Opole 2020. Decyzją wojewody impreza została odwołana. Podobnie jak Ogólnopolskie Targi Złota Rączka - Rodzina w Domu (14-15 marca). Na czerwiec przesunięto Automotive CEE Day, zaplanowane na 18 marca XII Akademickie Tragi Pracy mają się odbyć jesienią, podobnie jak XVII Gala Biznesu.

38. Opolskie Targi Konsumpcyjne, zaplanowane na 18 marca w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu zostały zawieszone do odwołania.

Województwo podkarpackie

W Rzeszowie odwołane mają być imprezy kulturalne zaplanowane do kwietnia. Pod koniec marca miał się odbyć festiwal "Źródła Pamięci. Szajna-Grotowski-Kantor". Będzie miał wyznaczony inny termin.

Kolejną odwołaną imprezą w Rzeszowie jest 10. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Aktorskiej, Filmowej i Musicalowej "Piosenka w Meloniku", który zaplanowany był na 3 i 4 kwietnia.

Organizatorzy zaplanowanego na 20-21 marca Europejskiego Forum Rolniczego, poinformowali o odwołaniu imprezy, która miała się odbyć w podrzeszowskiej Jasionce.

Województwo pomorskie

Targi Amberif - Międzynarodowe Targi Bursztynu i Biżuterii - miały się odbyć 18-21 marca w Gdańsku, zostały przeniesione na 26-29 sierpnia.

Decyzją prezydenta Gdyni, Wojciecha Szczurka oraz światowej federacji lekkoatletycznej - World Athletics - zaplanowane na 29 marca World Athletics Half Marathon Championships Gdynia 2020 (mistrzostwa świata w półmaratonie) zostają przełożone na październik.

Przeniesione też będą Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów. - Kolosy zaplanowane na 13-15 marca, gromadzące rokrocznie ponad 20 tysięcy gości z Polski i zza granicy są największym wydarzeniem podróżniczym w kraju. Nowy, bezpieczny termin imprezy konsultujemy z prelegentami. Zostanie ogłoszony, gdy zapadnie satysfakcjonująca zarówno podróżników jak i gości decyzja - poinformował Wojciech Szczurek.

Województwo śląskie

Zgodnie z niedzielnymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego odwołano: zaplanowane na 14 marca koncert The National Choir of Russia i XIII Ogólnopolski Festiwal Taneczny "Róża 2020" w Kazimierzu, a także V Festiwal "Kolej w Miniaturze", który miał się odbyć w dniach i 14-15 marca i Międzynarodowy Turniej Taneczny World Dance, planowany na 21 marca. - Lista wydarzeń może się zmienić. Apeluję również do organizatorów innych wydarzeń masowych na terenie miasta o możliwe ich przełożenie - mówił prezydent Arkadiusz Chęciński.

W poniedziałek poinformowano także o odwołaniu sobotniego Biegu Wiewiórki w Rudzie Śląskiej.

Wcześniej w województwie śląskim z powodu koronawirusa przełożono dwie duże konferencje medyczne, a także wiele imprez sportowych z mistrzostwa świata w hokeju na lodzie kobiet dywizji IB. Impreza miała odbyć się w Katowicach na przełomie marca i kwietnia, została odwołana przez Międzynarodową Federację Hokeja na Lodzie (IIHF).

Województwo świętokrzyskie

Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej "Agrotech", zostały przesunięte z powodu koronawirusa. Decyzja zapadła w poniedziałek po spotkaniu prezesa Targów Kielce z wojewodą świętokrzyskim. To największa wystawa w kraju, spośród wszystkich branż gospodarki. W ubiegłym roku wydarzenie odwiedziło ponad 75 tys. osób. Udział w tegorocznej edycji potwierdziło 700 wystawców. Wystawa miała zająć 65 tys. metrów kwadratowych w 11 pawilonach wystawienniczych, w tym w 4 mobilnych halach, których montaż już się rozpoczął. Impreza miała odbyć się w weekend 13-15 marca. Wystawę przesunięto na czerwiec.

Województwo warmińsko-mazurskie

W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego władze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zdecydowały w poniedziałek o odwołaniu zaplanowanego na 26 marca Dnia Otwartych Drzwi. Uniwersytet poinformował o tej decyzji w opublikowanym w poniedziałek komunikacie. W ubiegłych latach podczas tego wydarzenia tysiące maturzystów odwiedzało Kortowo, żeby zapoznać się z ofertą dydaktyczną największej publicznej uczelni w północno-wschodniej Polsce.

Olsztyński oddział Związku Ukraińców w Polsce zdecydował o przełożeniu tegorocznej edycji regionalnych koncertów szewczenkowskich, które miały odbyć się w dniach 14-15 marca w Lidzbarku Warmińskim, Kętrzynie i Olsztynie. Organizatorzy zapowiedzieli, że występy tych samych wykonawców, w tym orkiestry i solistów Wołyńskiego Teatru Muzyczno-Dramatycznego im. Tarasa Szewczenki w Łucku, przesunięto na ostatni weekend kwietnia.

- W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców miasta, Elbląskie Święto Sportu planowane na najbliższy czwartek w hali sportowo-widowiskowej MOSiR, zostaje przełożone na inny termin. Powiadomimy o nim osobnym komunikatem, kiedy zmieni się sytuacja epidemiczna w naszym kraju - poinformowała rzeczniczka prezydenta Elbląga Joanna Urbaniak.

W poprzednim tygodniu organizatorzy ogłosili zmianę terminów m.in. targów motoryzacyjnych Auto Moto Arena w Ostródzie oraz 20. Jubileuszowego Międzynarodowego Halowego Turnieju Baseballu "Działdowo Cup 2020", w którym miało uczestniczyć ok. 350 dzieci z Polski, Ukrainy, Litwy, Białorusi i Mołdawii.

Województwo wielkopolskie

W związku z koronawirusem, Międzynarodowe Targi Poznańskie przełożyły terminu dwóch imprez. Targi Salmed zaplanowane na 18-20 marca odbędą się 1-3 września. Marcowe targi motoryzacyjne Motor Show przełożono na 18-21 czerwca.

5 kwietnia nie pobiegną uczestnicy w 13. PKO Poznań Półmaratonu. Podczas nadzwyczajnego posiedzenia sztabu kryzysowego Urzędu Miasta Poznania prezydent Jacek Jaśkowiak, biorąc pod uwagę zalecenia wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka, podjął decyzję o odwołaniu wydarzenia.

Województwo zachodniopomorskie

Prezydent miasta Koszalina Piotr Jedliński ogłosił dziś decyzję o odwołaniu najbliższych imprez: IX Koszalińskiej Gali Laurów Sportu 2020, Gali Koszalińskiej Kultury oraz „Filmoniady”, czyli Dziecięcego Festiwalu Sztuki Filmowej, który przeniesiono na maj.

Koszalin jest trzecim miastem w woj. zachodniopomorskim obok Świnoujścia i Stargardu, które zdecydowały o odwołaniu imprez. Władze wspomnianych miast zdecydowały o tym już w piątek.

