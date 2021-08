Nie żyje profesor Tomasz Wesołowski. Biolog miał 71 lat

Urodzony w 1950 roku w Bydgoszczy Tomasz Wesołowski był zoologiem i profesorem nauk biologicznych. Głównym obiektem jego badań były ptaki leśne, ich ekologia, zachowanie, ewolucja i ochrona. Zajmował się też biologią innych organizmów leśnych - grzybów, drzew, bezkręgowców, ssaków - ważnych bezpośrednio lub pośrednio dla życia ptaków. Większość badań realizował w Puszczy Białowieskiej, z którą zawodowo związał się już w latach 70. Zainicjował tam badania ptaków i ekosystemów trwające do dziś. O śmierci profesora Zakład Ekologii Behawioralnej Uniwersytetu Wrocławskiego poinformował w mediach społecznościowych. "Profesor był znany z bezkompromisowych i precyzyjnie komunikowanych poglądów, które pozostaną dla nas ważnym punktem odniesienia" - podkreślono we wpisie.

Biolog, przyrodnik, naukowiec i społecznik

Obrońca Puszczy Białowieskiej

"Od ponad 40 lat, wraz z zespołem, prowadzę badania w ostatnim fragmencie pierwotnych puszcz strefy umiarkowanej zachowanym w Białowieskim Parku Narodowym. Jest to żywe muzeum ewolucji, gdzie wciąż jeszcze można obserwować organizmy w warunkach, które istniały w lasach europejskich przed ich przekształceniem przez człowieka. Tworzy to idealną sytuację do badania adaptacji ewolucyjnych, gdyż można tu zobaczyć, do jakich warunków organizmy się przystosowywały, presji jakich czynników były poddawane w przeszłości" - tak o swojej pracy pisał na stronie Pracowni Biologii Lasu UWr.