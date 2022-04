Małe osiedle pod Wrocławiem dla uchodźców z Ukrainy. "Robimy wszystko, aby poczuli się dobrze"

czytaj dalej

Z jednej strony Rosja, z drugiej wróg, który jej zagraża. Kiedyś były to hitlerowskie Niemcy, dzisiaj - szeroko pojęty Zachód, z którym trzeba walczyć i za wszelką cenę wygrać. - Reżim na Kremlu gra kartą Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i przygotowuje społeczeństwo do wielkiej konfrontacji - wskazują komentatorzy "The New York Timesa". Największą uwagę Moskwa zwraca na najmłodszych, bo to w nich widzi w przyszłości najbardziej żarliwych zwolenników.