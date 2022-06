Pies pogryzł sześciolatkę, właściciel skazany

Na trzy miesiące więzienia oraz pół roku ograniczenia wolności skazał w środę wrocławski sąd Rafała M. oskarżonego o to, że sprowokował swojego psa do pogryzienia sześcioletniej dziewczynki w mieszkaniu w Twardogórze. Sędzia zaznaczył, że wyrok ma uświadomić wszystkim posiadaczom agresywnych psów, iż "nikt nie zwalnia ich z zachowania szczególnej ostrożności w każdej sytuacji".

Jak wynika z ustaleń śledztwa, sześciolatka oglądała bajki na telefonie należącym do Rafała M. Gdy podeszła do niego, aby mu coś pokazać na ekranie, oskarżony w przypływie złości uderzył ją ręką w twarz. Wtedy pies, który dotychczas leżał na podłodze między pokojami, rzucił się na dziecko. Sześciolatka z ciężkimi obrażeniami ciała trafiła do szpitala. - Obrażenia te spowodowały u niej ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci realnie zagrażającej życiu i trwałe, istotne zeszpecenie – podała wcześniej rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Małgorzata Dziewońska.