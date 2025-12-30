Znaleziono ciało 26-letniego policjanta. Śledczy ustalają, co się stało

Do zdarzenia doszło w powiecie oleśnickim (woj. dolnośląskie) Źródło: Google Earth

Ciało 26-letniego policjanta znaleziono po godzinie 15 w niedzielę (28 grudnia) w rowie, w rejonie cieku wodnego w Sycowie. Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy prowadzi postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci.

Jak przekazała nam Karolina Stocka-Mycek, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, mężczyzna prawdopodobnie pieszo wracał ze spotkania rodzinnego i mogło dojść do nieszczęśliwego wypadku.

Zaplanowana jest sekcja zwłok 26-latka, która wyjaśni przyczyny jego śmierci.

"Jego śmierć jest ogromną stratą"

O sprawie jako pierwszy poinformował portal mojaolesnica.pl.

"Śmierć poniósł policjant pełniący służbę w powiecie oleśnickim. Wstępne czynności przeprowadzone na miejscu wykluczyły udział w zdarzeniu osób trzecich. Śmierć policjanta nie ma związku ze służbą. Jego śmierć jest ogromną stratą i źródłem głębokiego smutku dla całej społeczności policyjnej" - powiedziała cytowana przez mojaolesnica.pl asp. szt. Bernadeta Pytel, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy.

