Wszystkie łóżka covidowe zajęte. "Taka sytuacja była w listopadzie, odnotowujemy ją ponownie"

Powtórka z listopada

Wspomniany bufor to osiem miejsc, gdzie pacjenci covidowi oczekują, aż zwolni się łóżko na oddziale w bolesławieckim szpitalu, albo innej placówce w regionie. W piątek zapełnione były i te miejsca. Dwie karetki czekały w kolejce przed szpitalem. Co prawda otwierają się nowe oddziały covidowe - jak ten 20-miejscowy w Lubaniu - ale zdaniem Barczyka wkrótce i one się wyczerpią. Dyrektor przyznaje, że jak na razie nie widać szans na poprawę. Kiepsko to wygląda w porównaniu z sytuacją sprzed miesiąca, kiedy na 110 łóżek zajętych było ledwie 39.