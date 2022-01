Stanęli przed sądem za udział w proteście przeciwko zaostrzeniu przepisów aborcyjnych. Usłyszeli wyroki

- Od razu nas otoczyli i powiedzieli, że nie mamy żadnego prawa. Mnie otoczyło trzech policjantów, żebym nie uciekł, mimo że nie miałem takiego zamiaru. Spisali nas, dostaliśmy wezwania i jesteśmy - mówił jeden z uczestników listopadowego spaceru. Inna z uczestniczek komentowała: - Po pierwsze, spacer to zdrowie. Po drugie, dystans społeczny był zachowany. Po trzecie, szliśmy w bardzo dużej odległości od siebie i nie czuliśmy, że robimy cokolwiek złego. Szliśmy po prostu na spacer.

Osoby wezwane na przesłuchania zgodnie podkreślały, że nie mają sobie nic do zarzucenia. Dlatego nie przyznały się do udziału w zbiegowisku i nie przyjęły mandatów, jakie chciała nałożyć na nie policja. Stąd sprawa znalazła swój finał w sądzie.

Za czynny udział w zbiegowisku groziło im do trzech lat więzienia.

Jest nieprawomocny wyrok

Sąd potwierdził, że obwinieni - pomimo wezwania do zakończenia zbiegowiska - nie zastosowali się do polecenia i nadal uczestniczyli w nielegalnym zgromadzeniu. Mimo to uniewinnił Arkadiusza U., Dagmarę S., Małgorzatę M., Joannę S., Urszulę M., Roberta A., Krzysztofa N., Karolinę M. i Kajetana S. od popełnienia zarzucanego im czynu.