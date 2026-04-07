Rehabilitant stanął przed sądem, jest oskarżony o molestowanie pacjentki

Do zdarzenia doszło w Trzebnicy

We wtorek przed Sądem Rejonowym w Trzebnicy ruszył, z wyłączeniem jawności, proces 47-letniego rehabilitanta oskarżonego o doprowadzenie kobiety do innej czynności seksualnej. Sebastian D. został oskarżony o to, że w sierpniu 2024 roku na terenie Szpitala im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy doprowadził podstępem i wbrew woli pokrzywdzoną do poddania się innej czynności seksualnej.

Ponadto zarzucono mu popełnienie trzech czynów, polegających na uporczywym nękaniu trzech pokrzywdzonych poprzez wielokrotne naruszanie ich nietykalności cielesnej. Sebastian D. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Grozi mu od dwóch do 15 lat więzienia. Zarówno oskarżony, jak i pokrzywdzone kobiety to pracownicy szpitala, zajmujący się rehabilitacją

