Policjant przyjechał do pracy pijany. Zostanie wydalony ze służby, zawiadomiono też prokuraturę

Jeden z funkcjonariuszy policji w Trzebnicy (Dolnośląskie) przyjechał do pracy pijany. Miał prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie. Rzecznik komendy wojewódzkiej już zapowiedział zwolnienie go ze służby. Prokuratura sprawdzi, czy policjant prowadził samochód pod wpływem alkoholu.

Kierowanie pod wpływem alkoholu?

- Potwierdzam, mężczyzna zgłosił się do jednostki pod wpływem alkoholu. Jego stan od razu został zauważony przez innych policjantów i nie dopuszczono go do służby. W związku z tą sytuacją od razu wszczęliśmy procedurę w kierunku jego zwolnienia. Nie ma miejsca dla takich osób w naszych szeregach - mówi Kamil Rynkiewicz, rzecznik KWP we Wrocławiu.