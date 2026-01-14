Fizjoterapeuta oskarżony o przestępstwa seksualne i nękanie

Trzebnica (woj. dolnośląskie) Źródło: Google Earth

To miała być zwykła rehabilitacja w szpitalu im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, jednak 20 sierpnia 2024 roku doszło tam do poważnego przestępstwa. Sebastian D., 47-letni fizjoterapeuta, miał wykorzystać pacjentkę podczas zabiegu.

Jak podaje Karolina Stocka-Mycek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, mężczyzna opuścił jej bieliznę bez zgody i dotykał miejsc intymnych.

Nękał pacjentki

To nie jest jedyny zarzut wobec fizjoterapeuty. Prokuratura oskarża go także o uporczywe nękanie trzech innych kobiet.

Według ustaleń Sebastian D. wielokrotnie naruszał ich nietykalność cielesną - podchodził od tyłu, przytrzymywał, dotykał swoim ciałem, łapał za ramiona. Kobiety miały czuć się zagrożone, poniżone i udręczone. W jednym przypadku mężczyzna miał złapać pokrzywdzoną za szyję, przycisnąć i zmusić do pochylenia się w kierunku ziemi, co spowodowało ból.

Na etapie postępowania przygotowawczego Sebastian D. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Za zarzucane Sebastianowi D. czyny grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 15 lat.

