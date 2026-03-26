Wrocław

Burmistrz Trzebnicy z zarzutami i zawieszony w pełnieniu obowiązków

Trzebnica (woj. dolnośląskie)
Trzebnica (woj. dolnośląskie)
Źródło: Google Earth
Burmistrz Trzebnicy Marek D. został w czwartek zatrzymany przez policję i przewieziony do Prokuratury Okręgowej w Opolu. Tam usłyszał zarzuty i został zawieszony w pełnieniu obowiązków.

Policja zatrzymała w czwartek burmistrza Trzebnicy (woj. dolnośląskie) Marka D. do śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Opolu. Informację przekazała Monika Kaleta z biura prasowego dolnośląskiej policji. Burmistrz został zatrzymany rano i przewieziony do prokuratury. - Zatrzymanie przeprowadzono w ramach prowadzonego przez opolską prokuraturę postępowania - powiedziała Kaleta, zaznaczając, że szczegółowych informacji udziela już prokuratura.

Stanisław Bar, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu, przekazał, że ma to związek ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w urzędzie oraz nieprawidłowego zarządzenia majątkiem samorządu. 

Zarzuty, dozór i zawieszenie w czynnościach służbowych

W Prokuraturze Okręgowej w Opolu Markowi D. przedstawiono zarzuty.

Dotyczą - jak podano w komunikacie - "przekroczenia uprawnień poprzez doprowadzanie do realizacji inwestycji finansowanych z budżetu Gminy Trzebnica, które służyły celom prywatnym w tym samego podejrzanego m.in. zlecając ustnie wykonanie utwardzenia dróg na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych".

Ponadto podejrzanemu zarzucono, że "zlecał wykonanie robót związanych z utrzymaniem dróg i chodników w Gminie Trzebnica z ominięciem procedur właściwych zamówieniom publicznym oraz dopuszczenie do ich realizacji bez kosztorysu i bez weryfikacji zakresu wykonanych prac oraz faktycznej ich wartości. Łącznie, jak ustalono, w opisany sposób wydatkowano z gminnej kasy ponad dwa miliony złotych".

Zarzutami objęto - jak opisano także "siedem przypadków przyjęcia korzyści majątkowej od pracownicy Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, w kwotach od 500 do 1 500 zł. Wedle poczynionych ustaleń Marek D. uzależniał przyznanie nagrody uznaniowej od przekazania sobie jej części".

"Wszystkie opisane zdarzenia miały miejsce w latach 2015-2019" - zaznaczono w komunikacie.

Marek D nie przyznał się do zarzucanych mu przestępstw i złożył - jak informuje prokuratura - lakoniczne wyjaśnienia.

Prokurator zastosował wobec niego poręczenie majątkowe w kwocie 50 tysięcy złotych, dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. Marek D. został także zawieszony w czynnościach służbowych burmistrza Trzebnicy.

Grozi mu kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wygrał jednym głosem, sąd kazał powtórzyć wybory, bo w komisji była jego siostra

Marek D. pełni funkcję burmistrza Trzebnicy od 2006 roku. O jego zatrzymaniu jako pierwsi poinformowali lokalni dziennikarze, m.in. "Nowa Gazeta Trzebnicka".

Źródło: PAP/tvn24.pl

