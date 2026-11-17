Zatrzymali kierowcę i zaczęli liczyć punkty. Wynik kontroli zaskakuje
Na terenie gminy Żmigród w powiecie trzebnickim (Dolnośląskie) policjanci zatrzymali mężczyznę, który za kierownicą popełnił kilka wykroczeń. Jak przekazali funkcjonariusze, mowa tu o "szeregu naruszeń przepisów". Kierowca wyprzedzał na zakazie, a także w jednym miejscu przekroczył dopuszczalną prędkość o 32 km/h - tam gdzie obowiązywało ograniczenie do 40 km/h.
Lista była jednak dłuższa. Kierowca nie zastosował się również do sygnałów wydawanych przez policjanta, który chciał przeprowadzić kontrolę drogową.
Po zatrzymaniu funkcjonariusze podsumowali wszystkie ujawnione naruszenia.
Suma kar za mandaty, które otrzymał kierowca Forda, wynosiła 3300 złotych. Ponadto zatrzymany otrzymał aż 39 punktów karnych.
Źródło: tvn24.pl