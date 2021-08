Samochodem bez drzwi uciekał przed policją. Próbował zepchnąć radiowóz, sam uderzył w płot cmentarza

Chciał zepchnąć radiowóz, sam uderzył w ogrodzenie

Jak relacjonuje Martuszewska był to dopiero początek przewinień 28-latka. Okazało się bowiem, że jego pojazd nie był zarejestrowany, nie posiadał aktualnych badań technicznych, a także obowiązkowego ubezpieczenia. Stan techniczny samochodu - jak podkreśla policja - zagrażał bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Kierowcy nic się nie stało. Był trzeźwy. Pobrano od niego krew do badań, by sprawdzić czy nie znajdował się pod wpływem środków odurzających. 28-latek trafił do policyjnego aresztu.