Czołowe zderzenie, nie żyje 22-latek. "Jechałem prosto, a on zjechał na mój pas"

Do tragicznego zdarzenia doszło około godziny 6.30, przed miejscowością Tomaszów Bolesławiecki. Poranek na Dolnym Śląsku był deszczowy, droga śliska. Ale jak zapewnia kierowca ciężarówki, uczestnik wypadku, to jednak nie to było jego powodem.

- Jechałem prosto, a on zjechał na mój pas, na moją stronę. Centralnie zjechał. To był moment. Jakbym ja nie jechał, to by wpadł do rowu. Nawet w żaden poślizg nie wpadł. Widziałbym to - mówi pan Daniel.