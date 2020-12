Bez decyzji sądu w sprawie zadośćuczynienia dla Tomasza Komendy. "Każda rozprawa to traumatyczne przeżycie"

Na środową rozprawę wezwani zostali biegli z zakresu psychiatrii, psychologii i medycyny sądowej, którzy uzupełniali przygotowane wcześniej opinie. Ich wysłuchanie przez sąd trwało kilka godzin. Rozprawa, która zaczęła się przed godziną 10, zakończyła się po 14. Na sali nie było Tomasza Komendy. Jak mówił jego pełnomocnik, mecenas Zbigniew Ćwiąkalski, każda kolejna rozprawa dla Komendy jest traumatycznym przeżyciem i rozgrzebywaniem ran. Dlatego mężczyzna w sądzie miał pojawić się tylko w razie ogłaszania rozstrzygnięcia. To jednak w środę nie zapadło. - Sprawa się dzisiaj nie zakończyła. Pani psycholog będzie jeszcze wydawała opinię uzupełniającą, bo nie miała dostępu do wszystkich materiałów, szczególnie tych z pierwszego procesu Tomasza Komendy - przekazał po wyjściu z sali rozpraw mecenas Ćwiąkalski. I dodał, że uzupełniającą opinię na piśmie mają wydać także biegli psychiatrzy. - Pojawiły się różnice w opinii psychiatrów i pani psycholog i musimy to wyjaśnić - powiedział pełnomocnik Tomasza Komendy. Decyzja o tym, jakie odszkodowanie i zadośćuczynienie Skarb Państwa będzie musiał wypłacić niesłusznie skazanemu mężczyźnie ma zostać ogłoszona 8 lutego 2021 roku.

Wniosek o niemal 19 milionów

Komenda, który 18 lat swojego życia spędził za więziennymi kratami, przed sądem walczy o 18 milionów złotych zadośćuczynienia. Oznacza to kwotę miliona złotych za każdy rok spędzony w więzieniu. Zanim sąd zdecyduje, ile pieniędzy należy się Komendzie, będzie musiał ocenić krzywdy i cierpienia, jakich doznał on w tym czasie. Bo zadośćuczynienia nie da łatwo się wyliczyć. Jest szkodą niewymierną. Jednak zadośćuczynienie to nie wszystko, o co wnioskuje Komenda. Przed sądem ubiega się także o niemal 812 tysięcy złotych odszkodowania. To zostało wyliczone na podstawie szacunkowych zarobków, jakie mogłyby wpłynąć na konto Tomasza Komendy, gdyby nie został skazany i miał możliwość wykonywania pracy. Jeśli sąd przychyli się do wniosku Tomasza Komendy, będzie to najwyższe w polskiej historii zadośćuczynienie i odszkodowanie za niesłuszne pozbawienie wolności.