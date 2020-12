Dziś Tomasz Komenda może się dowiedzieć, ile otrzyma zadośćuczynienia za 18 lat w więzieniu

Wniosek o niemal 19 milionów

Komenda, który 18 lat swojego życia spędził za więziennymi kratami, przed sądem walczy o 18 milionów złotych zadośćuczynienia. Oznacza to kwotę miliona złotych za każdy rok spędzony w więzieniu. Zanim sąd zdecyduje, ile pieniędzy należy się Komendzie, będzie musiał ocenić krzywdy i cierpienia, jakich doznał on w tym czasie. Bo zadośćuczynienia nie da łatwo się wyliczyć. Jest szkodą niewymierną. Jednak zadośćuczynienie to nie wszystko, o co wnioskuje Komenda. Przed sądem ubiega się także o niemal 812 tysięcy złotych odszkodowania. To zostało wyliczone na podstawie szacunkowych zarobków, jakie mogłyby wpłynąć na konto Tomasza Komendy, gdyby nie został skazany i miał możliwość wykonywania pracy. Jeśli sąd przychyli się do wniosku Tomasza Komendy, będzie to najwyższe w polskiej historii zadośćuczynienie i odszkodowanie za niesłuszne pozbawienie wolności. CZYTAJ WIĘCEJ O ODSZKODOWANIACH I ZADOŚĆUCZYNIENIACH ZA NIESŁUSZNE POZBAWIENIE WOLNOŚCI