Nie żyje młody raper Ten Preston

Nie żyje Maciej "Ten Preston" Konopka. Wrocławski raper zaginął we wtorek, a dzień później, po szeroko zakrojonej akcji poszukiwawczej, w Siechnicach znaleziono jego ciało. "Maciej dziś miał podpisać z nami kontrakt wydawniczy. Wielka kariera stała przed nim otworem" - przekazuje wytwórnia chillwagon.

Pierwsze informacje o zaginięciu Konopki pojawiły się we wtorek. Raper wyszedł ze swojego mieszkania przy ulicy Siemiradzkiego we Wrocławiu około godziny 13. Nie zabrał ze sobą dokumentów. Jego telefon był wówczas wyłączony. Ostatni raz logował się do sieci o godzinie 15 w podwrocławskich Siechnicach.

"Poruszał się BMW E46 kompakt DSR*****, może być ranny. Wzrost 190 cm, fryzura jak na zdjęciach lub trochę krótsza. Każdego, kto cokolwiek wie prosimy o kontakt z policją, pisząc w wiadomościach lub pod numerem 606356931" - taka wiadomość o zaginionym raperze rozeszła się po mediach społecznościowych.

Tragiczne informacje

O zaginięciu Konopki informował również Borixon, szef wytwórni chillwagon, w której 25-letni raper miał podpisać właśnie kontrakt i wydać płytę.

- Słuchajcie, zaginął Preston. Widzę, że jest sporo spekulacji w internecie co do jego zaginięcia. Chciałem tylko powiedzieć, że nie jest to żadna akcja marketingowa, która ma na celu promowanie jego muzyki, czy coś w tym stylu. Zaginął Preston i proszę po prostu uszanować to, nie robić z tego beki ani nie myśleć, że coś jest kombinowane. Po prostu zaginął chłopak i bardzo go teraz szukamy, wszyscy, z całą rodziną. Mam nadzieję, że wszystko się dobrze skończy - apelował Borixon w opublikowanym w sieci filmie.

Niestety, kilkanaście godzin później na Instagramie firmy chillwagon pojawiła się informacja o śmierci Konopki. "Z ogromnym bólem informujemy o śmierci Prestona. Nie jesteśmy w stanie obecnie napisać nic więcej niż szok, niedowierzanie. Przesyłamy kondolencje rodzinie i bliskim" - czytamy w poście profilu labelu.

"Maciej dziś miał podpisać z nami kontrakt wydawniczy. Wielka kariera stała przed nim otworem. Jak część z Was zauważyła, na serwisy cyfrowe wjeżdżają nowe utwory Maćka. Po zaginięciu próbowaliśmy wstrzymać ich publikację, niestety kwestie techniczne u dystrybutora uniemożliwiają natychmiastową blokadę uprzednio zgłoszonych premier. Mieliśmy zaplanowaną akcję szturm: 4 dni, 4 klipy, preorder wraz z informacją o dołączeniu Maćka do szeregu naszych artystów. Preston zaginął w dniu kiedy miał pojawić się klip numer 2, tego dnia zleciliśmy blokadę publikacji premier tych utworów. Tym samym ucinamy wszelkie spekulacje dotyczące możliwej akcji promocyjnej i prosimy o uszanowanie tej sytuacji. Preston miał gotowy album, o którego losie zadecydują jego bliscy" - wyjaśnia chillwagon.

Ciało odnalezione w środę

O akcji poszukiwawczej poinformowała również wrocławska policja. Funkcjonariusze przekazali, że w środę najpierw odnaleźli samochód Konopki, a następnie około godziny 19 jego ciało.

Zdjęcia z akcji poszukiwawczej Policja Wrocławska

"Po odnalezieniu przez policjantów pojazdu, którym mógł poruszać się zaginiony, do działań włączyli się także mundurowi z państwowej i ochotniczej straży pożarnej, funkcjonariusze wrocławskiego Oddziału Prewencji Policji oraz znajomi 25-latka i rodzina. Ponieważ auto znajdowało się w pobliżu dużego obszaru pól i terenów porośniętych trawą oraz krzakami, poszukiwania wymagały przeczesywania tego obszaru, kawałek po kawałku" - czytamy w policyjnym komunikacie.

Do poszukiwań zaangażowano specjalnie szkolone psy tropiące. Po odnalezieniu ciała dalsze czynności wykonywano pod nadzorem prokuratora. Wstępnie wykluczył on udział osób trzecich w zdarzeniu, skierował ciało do zakładu medycyny sądowej celem przeprowadzenia sekcji.

Ciało młodego rapera znaleziono w podwrocławskich Siechnicach Policja Wrocławska

Autor:ib/gp

Źródło: TVN24 Wrocław