Szpital potrzebuje ludzi do pracy. "Każda para rąk jest pożądana"

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu potrzebuje rąk do pracy. Z powodu koronawirusa w domu zostało około 200 osób z personelu. Poszukiwani są noszowi, salowe czy pracownicy administracji. Placówka o wsparcie prosi też studentów.

- Obecnie brakuje nam około 200 stanowisk. Na razie sobie radzimy, ale każdy dzień przynosi coś nowego. Przygotowujemy się, aby nie dopuścić do sytuacji, kiedy braki kadrowe rzutowałyby na pracę szpitala. Każda para rąk do pracy jest pożądana - mówi Monika Kowalska, rzecznik USK we Wrocławiu.