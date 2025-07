Niewybuchy w karkonoskich lasach. Teren częściowo zamknięty

Karkonosze

Nadleśnictwo Szklarska Poręba ogłosiło okresowy zakaz wstępu do części lasu w leśnictwie Roztoka - obowiązuje on od 1 lipca do 31 grudnia 2025 roku. Niewybuchy odkryte przez turystów po ubiegłorocznych ulewach w pobliżu Wodospadu Szklarki zmusiły leśników do natychmiastowej reakcji.

W związku ze stwierdzonym potencjalnym zagrożeniem niewybuchami oraz przedmiotami niebezpiecznymi, wprowadzamy okresowy... Posted by Nadleśnictwo Szklarska Poręba on Tuesday, July 1, 2025 Rozwiń

- Naszym obowiązkiem była natychmiastowa reakcja, dlatego wprowadzono okresowy zakaz wstępu do lasu. Poprosiliśmy o pomoc patrol saperski i zatrudniliśmy firmę zewnętrzną - wyjaśnia Elżbieta Mrozek z Nadleśnictwa Szklarska Poręba.

Niewybuchy w karkonoskich lasach (wrzesień 2024) Źródło: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu

Rok intensywnych prac saperskich

Oczyszczanie terenu trwało przez cały 2024 rok. W tym czasie udało się sprawdzić ponad 40 hektarów lasu.

- To tak naprawdę przedłużenie okresowego zakazu wstępu do lasu, ponieważ już w tym roku taki zakaz obowiązywał od 2 stycznia do 30 czerwca. Ze względu na zagrożenie niewybuchami i innymi niebezpiecznymi przedmiotami musieliśmy podjąć decyzję o jego przedłużeniu. Zakaz obejmuje fragment lasu w leśnictwie Roztoka w pobliżu Wodospadu Szklarki - wyjaśnia Mrozek.

Zakaz wstępu do lasu Źródło: Nadleśnictwo Szklarska Poręba

Leśnicy zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą, a turyści mogą nadal korzystać z uroków karkonoskich lasów.

- Poruszanie się po wyznaczonych drogach leśnych i szlakach turystycznych jest bezpieczne, dlatego zachęcamy turystów do odwiedzania naszych lasów - pod warunkiem, że ze względów bezpieczeństwa nie będą schodzić z wyznaczonych tras - podkreśla przedstawicielka Nadleśnictwa Szklarska Poręba.

Niewybuchy w Nadleśnictwie Szklarska Poręba (wrzesień 2024) Źródło: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu

