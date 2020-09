Zabytkowe budynki rozebrane, konserwator nakłada wysokie kary. Jest też śledztwo prokuratury

Wpisane do rejestru zabytków budynki w Szklarskiej Porębie i Karpaczu (Dolnośląskie) zostały niemal w całości rozebrane. Ich właściciele, znając wartość historyczną obiektów, zignorowali polecenia konserwatora. Na jednego nałożono karę w wysokości 150 tysięcy złotych. Drugi wkrótce może spodziewać się podobnej. W obu sprawach toczą się też postępowania w prokuraturze.

Ściany rozebrane, drewniane elementy zamokły

Pierwszy z nich to dawny Dom Wczasowy Perła 2 przy ulicy Kilińskiego w Szklarskiej Porębie. Wraz z rozebranym kilka lat wcześniej ze względu na zły stan techniczny domem Perła 1 tworzył kompleks sanatoryjny "Quisisana" a potem Sanatorium Dr. Entzian. Projekt przebudowy "dwójki" - zaakceptowany przez konserwatora - zakładał wymianę zużytych elementów więźby dachowej, ścian poddasza, czy części stropów. Większość obiektu miała jednak pozostać zachowana, aby nie zatracić jego zabytkowej duszy. Rzeczywistość okazała się znacznie mniej subtelna.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze

Budynek został rozebrany bez zgody konserwatora Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze

W związku z samowolą urząd wszczął postępowanie o nałożenie kary pieniężnej na właściciela oraz obowiązku przywrócenia obiektu do możliwie najlepszego stanu. To jednak nie powstrzymało dewelopera przed kontynuowaniem prac. Po rozbiórce górnych partii obiekt nie został w żaden sposób zabezpieczony. Deszcz zalał drewnianą konstrukcję stropu, drewniane schody, elementy wykończeniowe i detale architektoniczne, które bezwzględnie miały zostać zachowane.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze

Na zabytkowych drewnianych schodach pojawił się grzyb Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze

- Dodatkowo stwierdzono zalegający gruz, materiały budowlane oraz elementy historycznego wystroju budynku, ulegające postępującej destrukcji. To może sugerować celowe działanie, aby wymusić na organie konserwatorskim pozytywne stanowisko co do konieczności dalszych prac rozbiórkowych - domniemuje Orłowski.