Przed policją uciekał tico. "Musiał mieć silną wiarę w moc silnika"

Policjanci, patrolujący nocą miejscowości położone na północ od Wrocławia, zauważyli na swojej drodze tico. Styl jazdy jego kierowcy wzbudził podejrzenia mundurowych. - Funkcjonariusze postanowili zatrzymać auto do kontroli. Dali kierującemu wyraźne sygnały do zatrzymania się. Jednak ten musiał mieć silną wiarę w moc swojego 40-konnego silnika, przyspieszył i zaczął uciekać po leśnych ścieżkach - relacjonuje Dariusz Rajski z biura prasowego wrocławskiej policji.

Najpierw uciekał autem, później próbował na piechotę

Funkcjonariusze ruszyli w pościg za kierowcą czerwonego tico. Ten jednak nie trwał długo, bo mężczyzna zakończył swoją jazdę na jednym z drzew. Ale i to go nie zatrzymało. - Szybko wyskoczył z samochodu i zaczął biec w ciemny las. Po kilkunastu sekundach 32-latek leżał już na leśnej ściółce, a policjanci zakładali mu na ręce kajdanki - przytacza przebieg interwencji Rajski.

Zatrzymany: ucieczka nie była najlepszym pomysłem

Kierowca przyznał mundurowym, że ucieczka w jego sytuacji "nie była najlepszym pomysłem". Dlaczego więc uciekał? Po pierwsze, dlatego że jego auto nie miało ważnych badań. Po drugie, bo on sam miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Teraz 32-latek będzie musiał odpowiedzieć nie tylko za jazdę bez uprawnień, ale też za niezatrzymanie się do kontroli. O dalszym losie mężczyzny zdecyduje teraz sąd. Grozi mu do pięciu lat więzienia.